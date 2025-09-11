Menu
Menu Busca quinta, 11 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Por homicídio no bairro Danúbio Azul, réu recebe pena de 14 anos de reclusão

Pai e filho foram julgados no Tribunal do Júri; um foi absolvido e o outro condenado

11 setembro 2025 - 09h12Vinícius Santos
Erick Luciano Santos Lopes - o "Mega" - Erick Luciano Santos Lopes - o "Mega" -   (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Rafael Valdonado de Souza, de 28 anos, foi condenado a 14 anos e 2 meses de reclusão pelo assassinato de Erick Luciano Santos Lopes, de 22 anos, o "Mega". O crime ocorreu em 1º de novembro de 2023, por volta das 22h, na rua Acrópole, esquina com a rua São Crispin, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande.

De acordo com o processo, Erick foi morto a tiros em razão de vingança. Ele havia agredido anteriormente Gabriel Valdonado de Souza, irmão de Rafael e também filho de Nivaldo Benjamin de Souza.

O pai do condenado, Nivaldo Benjamin de Souza, chegou a ser acusado de dar apoio ao homicídio. No entanto, ao ser levado a júri popular, os jurados decidiram absolvê-lo, entendendo que ele não participou do crime.

Na sentença, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, também fixou indenização mínima de R$ 10 mil por danos morais a ser paga aos sucessores da vítima, com correção monetária.

Ainda conforme a decisão, a prisão imediata de Rafael foi decretada, em respeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a soberania do Conselho de Sentença. Assim, ele deverá iniciar o cumprimento da pena imediatamente, mesmo havendo possibilidade de recurso.

Outro acusado, Gabriel Valdonado de Souza, não foi levado a júri popular até o momento, pois recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e aguarda decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
João Henrique Miranda Soares Catan e Jair Messias Bolsonaro -
Política
Deputado de MS tenta habeas corpus para Bolsonaro no STF e tem pedido negado
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas
Manifestantes pedem fechamento do STF -
Política
Fux diz que protestos pedindo intervenção no STF não configuram crime "propósitos sociais"
Cemitério - Foto: Ilustrativa /
Justiça
MP trava sepultamentos e exige regularização de cemitérios em Deodápolis
Bolsonaro
Brasil
AO VIVO - Fux absolve Bolsonaro de todas as acusações sobre denúncia de trama golpista
Manifestantes pedem "Intervenção Militar" -
Política
Fux fala em "propósitos sociais" e não vê crime em acampamentos golpistas
Ângelo Chaves Guerreiro -
Interior
Ex-prefeito de Três Lagoas e construtora são condenados a devolver R$ 7,3 milhões
O novo modelo do SGO será dividido em cinco áreas funcionais
Justiça
Sejusp abre consulta pública para modernização do Sistema de Gestão Operacional
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Justiça
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe