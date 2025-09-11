Por homicídio no bairro Danúbio Azul, réu recebe pena de 14 anos de reclusão

Rafael Valdonado de Souza, de 28 anos, foi condenado a 14 anos e 2 meses de reclusão pelo assassinato de Erick Luciano Santos Lopes, de 22 anos, o "Mega". O crime ocorreu em 1º de novembro de 2023, por volta das 22h, na rua Acrópole, esquina com a rua São Crispin, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande.

De acordo com o processo, Erick foi morto a tiros em razão de vingança. Ele havia agredido anteriormente Gabriel Valdonado de Souza, irmão de Rafael e também filho de Nivaldo Benjamin de Souza.

O pai do condenado, Nivaldo Benjamin de Souza, chegou a ser acusado de dar apoio ao homicídio. No entanto, ao ser levado a júri popular, os jurados decidiram absolvê-lo, entendendo que ele não participou do crime.

Na sentença, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, também fixou indenização mínima de R$ 10 mil por danos morais a ser paga aos sucessores da vítima, com correção monetária.

Ainda conforme a decisão, a prisão imediata de Rafael foi decretada, em respeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a soberania do Conselho de Sentença. Assim, ele deverá iniciar o cumprimento da pena imediatamente, mesmo havendo possibilidade de recurso.

Outro acusado, Gabriel Valdonado de Souza, não foi levado a júri popular até o momento, pois recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e aguarda decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também