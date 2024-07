Por risco à sociedade, TJ nega soltar motorista de App envolvido em morte de adolescentes

Em uma decisão unânime, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negaram a liberdade a George Edilton Dantas Gomes, um motorista de aplicativo de 40 anos, preso sob suspeita de envolvimento na morte de dois adolescentes no Jardim das Hortências, em Campo Grande.

Mortes - Conforme as investigações, Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, ambos com 13 anos, foram vítimas de "bala perdida" na noite de 5 de maio deste ano. O alvo do ataque, Pedro Henrique Silva Rodrigues, foi ferido na perna, mas sobreviveu.

Defesa e Argumentos - A defesa de George Gomes alegou que o decreto prisional de 1º grau não apontava os requisitos necessários para a prisão cautelar, fundamentando-se na gravidade abstrata do delito. A defesa destacou a falta de indícios claros de autoria ou participação de Gomes no crime, afirmando que ele apenas realizou um serviço de transporte e colaborou com as investigações. Argumentou também que a prisão provisória é uma medida excepcional e poderia ser substituída por outras medidas cautelares.

Decisão Judicial - O TJMS refutou os argumentos da defesa. Segundo o colegiado, o decreto prisional está fundamentado nas hipóteses legais, principalmente porque a custódia de Gomes é importante para a ordem pública. A Justiça afirmou que "George tinha ciência dos delitos cometidos e prestou apoio aos supostos autores utilizando um automóvel HB20, além de ter informado que conhecia o plano para matar Pedro".

A decisão destacou a necessidade da custódia devido à gravidade concreta da conduta de Gomes, nociva à segurança e à incolumidade social. A prisão cautelar foi justificada pela garantia da ordem pública e pelo perigo gerado pela liberdade do imputado, indicando a periculosidade de Gomes. Além disso, ressaltou-se que Gomes já respondia a outra ação penal por suposta prática criminosa anterior.

Outros Envolvidos - Além de George Edilton Dantas Gomes, outros quatro indivíduos estão presos em relação ao caso:

- Nicollas Inácio Souza da Silva, piloto da moto usada no crime.

- Kleverton Bibiano Apolinário, conhecido como "Pato Donald", presidiário apontado como mandante do crime e fornecedor da arma utilizada.

- Rafael Mendes de Souza, de 18 anos, conhecido como "Jacaré", dono da casa onde o crime foi planejado.

- João Vitor de Souza Mendes, de 19 anos, responsável pelos disparos que resultaram nas mortes.

Diante dos indícios de periculosidade e da necessidade de garantir a ordem pública, George Edilton Dantas Gomes deve permanecer preso. A decisão do TJMS reforça a importância da prisão cautelar em casos de grande gravidade e impacto social.

