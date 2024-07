Preso em MG, 'Rato' será transferido para Campo Crande por assassinato de militar

O juiz Fernando Chemin Cury determinou a transferência de Sidnei Cleber Alves, conhecido como "Rato", de 34 anos, do Presídio de Itapagipe, em Minas Gerais, para o complexo penitenciário de Campo Grande. Alves está detido desde 11 de agosto de 2023, e aguarda julgamento pelo assassinato de Dionathan Goldoni Vilhalba, um cabo do Exército Brasileiro de 26 anos.

O crime pelo qual Alves é acusado ocorreu no dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 12 horas, na Rua dos Cafezais, no Bairro Jardim das Macaúbas, em Campo Grande. O homicídio foi cometido a tiros, e a vítima, Dionathan Goldoni Vilhalba, foi fatalmente atingida.

A transferência de Sidnei Cleber Alves será realizada pela Polinter, a Delegacia Especializada de Polícia Interestadual e Capturas, com o suporte da Polícia Penal da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

Sidnei Cleber Alves nega a participação no homicídio, alegando que estava internado no período do crime. A Justiça de Campo Grande ainda determinará a data para o júri popular, onde Alves será julgado pelos crimes que lhe são imputados.

