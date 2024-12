Promotoria investiga problemas na saúde pública em Campo Grande

A promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Daniella Costa da Silva, da 32.ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública, abriu três investigações contra a gestão da Prefeitura Municipal de Campo Grande, sob comando da prefeita Adriane Lopes (PP), com foco na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

O Inquérito Civil nº 06.2024.00001178-7 investiga a demanda reprimida para a realização de próteses dentárias parciais e totais, tanto superiores quanto inferiores, e as medidas adotadas pelo município para resolver esse problema.

Outro inquérito, nº 06.2024.00001186-5, apura a demora na realização de consultas de Reumatologia Adulto e busca entender as ações que os gestores de saúde pretendem tomar para reduzir a longa lista de espera.

Além disso, o Inquérito Civil nº 06.2024.00001179-8 se concentra na especialidade de Endodontia, investigando a demanda reprimida e as providências que estão sendo tomadas para garantir o atendimento adequado aos usuários.

A 32.ª Promotoria acompanha as ações da gestão municipal no setor de saúde, solicitando informações sobre a prestação de serviços e a aplicação dos recursos públicos destinados a essa área.

