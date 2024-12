MP investiga falhas nos serviços de saúde bucal em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu duas investigações contra a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), em Campo Grande, para apurar irregularidades nos serviços de saúde bucal oferecidos à população. As investigações são conduzidas pela promotora Daniella Costa da Silva, da 32.ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública.

A primeira investigação (Inquérito Civil 06.2024.00001185-4) visa apurar o déficit de profissionais nas Unidades de Saúde de Campo Grande, que afeta a demanda odontológica. A promotora solicitou, no prazo de 20 dias úteis, informações sobre as metas e diretrizes da gestão para qualificar e ampliar os serviços de saúde bucal, incluindo ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. Também foi requisitada a informação sobre a homologação das equipes de Saúde Bucal junto ao Ministério da Saúde e a cobertura da Atenção Básica.

A segunda investigação (Inquérito Civil 06.2024.00001176-5) foca na Policlínica Odontológica CAIC, que, após vistoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, foi apontada com deficiências como falta de computadores e acesso à internet. A promotora solicitou informações sobre o andamento da aquisição de novos equipamentos e a instalação de uma rede de internet mais ágil no prazo de 20 dias úteis. As investigações continuam em andamento.

