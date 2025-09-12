Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Quer fazer a diferença? TJ abre inscrições para jurados voluntários em MS

A campanha "Seja um Jurado Voluntário Você pode fazer a diferença" busca incentivar a população a participar do justiça

12 setembro 2025 - 16h05Taynara Menezes
Iniciativa busca incentivar a participação da sociedade no Tribunal do Júri Iniciativa busca incentivar a participação da sociedade no Tribunal do Júri   (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou a campanha “Seja um Jurado Voluntário – Você pode fazer a diferença”, com o objetivo de incentivar a participação da sociedade no Tribunal do Júri e valorizar o papel do cidadão na construção da Justiça.

A iniciativa convida moradores de Campo Grande e das demais comarcas do Estado a se inscreverem como jurados voluntários, contribuindo diretamente com o julgamento de crimes dolosos contra a vida, como homicídio, feminicídio, aborto, infanticídio e induzimento ao suicídio.

O jurado integra o Conselho de Sentença, formado por sete pessoas sorteadas, que junto ao juiz presidente da sessão, decide sobre a culpa ou inocência do réu. É uma das formas mais concretas de exercício da cidadania, pois coloca o cidadão no centro da Justiça, representando a vontade popular no julgamento de crimes graves.

Embora a participação de jurados seja obrigatória para quem for convocado, o TJMS também permite que qualquer cidadão se inscreva voluntariamente para participar das sessões. A atuação é remunerada por diária e garante benefícios legais aos participantes.

Como se inscrever

Em Campo Grande os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível neste link. Já os demais cidades do Estado é necessário comparecer ao Fórum da comarca desejada.

Na inscrição, o cidadão deve informar seus dados pessoais e indicar a Vara do Tribunal do Júri onde deseja atuar. A lista geral de jurados é publicada anualmente até o dia 10 de outubro, podendo ser ajustada até 10 de novembro, quando passa a ser definitiva.

Para garantir diversidade social, a legislação exige que as comarcas formem listas anuais com:

  • 800 a 1.500 jurados em cidades com mais de 1 milhão de habitantes;
  • 300 a 700 jurados em cidades com mais de 100 mil habitantes;
  • 80 a 400 jurados nas demais comarcas.
  • Dentre os alistados, 25 pessoas são sorteadas por mês para compor os júris, respeitando critérios de perfil social, gênero e faixa etária.

Benefícios de ser jurado

  • Além de participar ativamente da Justiça, quem atua como jurado tem direito a:
  • Preferência em licitações públicas;
  • Vantagem em concursos públicos;
  • Prioridade em processos de promoção funcional e remoção voluntária (para servidores públicos);
  • Certificado de participação.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza atuação dos Conselhos Tutelares em Mato Grosso do Sul
Políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais -
Política
Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS
Cármen Lúcia e Jair Bolsonaro -
Política
"Remédio para que não volte com frequência", diz Cármen Lúcia sobre a trama golpista
Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -
Internacional
Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente
Arma periciada no processo
Justiça
Capataz é julgado por homicídio de gerente em fazenda de Campo Grande
Fórum de Bonito -
Interior
Justiça condena homem a 14 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em Bonito
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
Condenados pela trama golpista -
Justiça
Bolsonaro pega a maior pena na trama golpista; veja a lista dos condenados e suas punições
Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin -
Justiça
STF impõe pena de 16 anos a Ramagem e determina perda do mandato na Câmara dos Deputados

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande