"Rato" pega 21 anos de prisão por execução de militar em Campo Grande

Sidnei Cleber Alves, conhecido como "Rato", de 31 anos, foi condenado a 21 anos de prisão na tarde desta quarta-feira (30). Ele foi considerado culpado pelo homicídio de Dionathan Goldoni Vilhalba, ocorrido em 14 de dezembro de 2022, na Avenida dos Cafezais, Jardim Macaúbas, em Campo Grande. Dionathan foi morto a tiros.

A condenação foi resultante de um julgamento no Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. Além da pena de homicídio, Sidnei foi sentenciado a 10 meses e 15 dias de detenção por lesão corporal leve contra a esposa da vítima. O juiz também determinou indenizações de R$ 10 mil à irmã da vítima, que foi ferida na coxa, e R$ 5 mil à companheira.

Conforme a decisão do magistrado, Sidnei deve permanecer preso até que possa solicitar progressão no Juízo da Execução Penal, uma vez que os requisitos da prisão preventiva ainda são válidos.

Na sentença, o juiz destacou que há indícios de que o assassinato pode ter sido um erro, já que não havia desentendimento entre o acusado e a vítima, e eles não se conheciam. Sidnei Cleber Alves tem o direito de recorrer da condenação.

