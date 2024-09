Rios chora ao receber autorização para ver família no julgamento do caso 'Playboy da mansão'

Nesta terça-feira (17), acontece o segundo dia do julgamento da Operação Omertà. Os réus Everaldo Monteiro, Jamil Name Filho, Rafael Antunes Vieira e Marcelo Rios estão sendo julgados pelo assassinato de Marcel Hernandes Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão", ocorrido em 2018.

O julgamento é presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Hoje, Eliane Benites Batalha dos Santos, ex-esposa de Marcelo Rios, prestou depoimento em favor da defesa. Após o depoimento, o juiz suspendeu a sessão.

Durante a suspensão, o juiz autorizou Marcelo Rios a ter contato com sua família, incluindo Eliane e seus filhos. A autorização foi concedida com base em princípios de direitos humanos, considerando que Rios estava preso em um presídio federal em Mossoró, RN, antes do julgamento. Jamil Name Filho está acompanhando o júri online.

Marcelo Rios agradeceu a autorização e deixou o plenário chorando para encontrar sua família. O julgamento prossegue com a oitiva de João Rogério Silveira D'Avila, agente da Polícia Federal e testemunha de defesa de Everaldo Monteiro, também implicado no caso. O JD1 Notícias acompanha o processo diretamente do fórum.

