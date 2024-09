Ex-esposa de réu no caso Playboy da Mansão diz que foi 'coagida' por delegados

No segundo dia do júri do caso de Marcel Costa Hernandes Colombo, conhecido como ‘Playboy da Mansão’, Eliane Benites Batalha dos Santos, ex-esposa do réu Marcelo Rios, prestou depoimento pela defesa de Rios.

Eliane afirmou que, em 22 de maio, os delegados Fábio Peró e João Paulo Sartóri a informaram que estava em risco e a conduziram à Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (GARRAS) para proteção. Ela permaneceu na delegacia até 27 de maio, período durante o qual sua mãe a procurou em diversos lugares.

Durante o depoimento, Eliane alegou ter sido “coagida” pelos delegados. Segundo ela, os delegados mostraram fotos e vídeos ameaçadores e disseram que ela seria morta, momento que acabou depondo — incriminando o grupo criminoso de Jamil Name Filho e consequentemente Marcelo Rios. Ela afirmou que, apesar de ter chorado e dito que faria qualquer coisa para proteger seus filhos, foi induzida a declarar contra Rios.

Eliane disse que descobriu quem era o ‘Playboy da Mansão’ quando Peró mostrou um vídeo do assassinato e alegou que Marcelo Rios era o autor. Ela também relatou que não foi informada sobre possíveis conflitos de interesse devido à sua ligação afetiva com Rios.

Ela mencionou que, durante sua estadia na delegacia, seu celular foi retido e as mensagens foram respondidas por agentes policiais, deixando-a sem contato com sua família. Eliane relatou que os policiais a colocaram em uma viatura e apontaram um fuzil para ela.

Eliane afirmou que o delegado Fábio Peró “passou do limite” e que a história do depoimento foi criada pelos delegados. Ela também revelou que aceitou inicialmente entrar no programa de proteção de testemunhas devido a ameaças de morte, mas depois desistiu. O depoimento continua sendo apresentado no julgamento.

