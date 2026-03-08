Secretariado volta ao centro de polÃªmica com nova denÃºncia na Capital

Depois do afastamento do secretário executivo da Juventude, Paulo Lands, que pediu licença do cargo enquanto é investigado por uma acusação de estupro, outro integrante do primeiro escalão da administração municipal passou a ser alvo de denúncia, agora enquadrada na Lei Maria da Penha.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Sandro Benites, que recentemente voltou de uma viagem a Dubai, foi proibido pela Justiça de se aproximar de uma mulher que o denunciou por invasão e ameaça. A vítima manteve um relacionamento extraconjugal com o ex-vereador, que é casado.

Segundo o processo, a mulher procurou a polícia e relatou que vinha enfrentando situações de pressão e constrangimento durante a relação. Ela também afirmou que o homem passou a agir de forma mais agressiva após suspeitar que ela estaria se relacionando com outra pessoa.

Com base no relato da vítima e nas informações registradas no boletim de ocorrência, a Justiça entendeu que havia elementos suficientes para conceder proteção imediata.

Com a decisão, o diretor-presidente fica proibido de se aproximar da mulher, de familiares dela e de possíveis testemunhas, devendo manter distância mínima de 500 metros. Ele também não pode manter qualquer tipo de contato com a vítima, seja pessoalmente, por telefone, mensagens ou redes sociais. Caso descumpra a ordem judicial, poderá ser preso.

A medida protetiva foi assinada pelo juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva.

