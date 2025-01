Servidores da Câmara Municipal de Aquidauana e políticos são investigados por fraude

Por meio da “Operação Ad Blocker” que investiga crimes de fraude a processo licitatório, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Aquidauana e Campo Grande em ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

A ação que ocorreu na manhã desta terça-feira (28), mira pessoas que trabalham na Câmara Municipal de Aquidauana, agentes políticos e empresários da publicidade.

Conforme a investigação, por meio de contratos fraudados, a Câmara Municipal estaria pagando um valor milionário às empresas nos últimos três anos, além de usar os serviços para benefício pessoal dos servidores envolvidos.

O JD1 notícias tentou entrar em contato com a Casa de Leis, mas não teve sucesso.

Ad Blocker

O nome dado à operação faz referência à tradução do inglês para o português - bloqueador de anúncios - exprimindo a própria finalidade da apuração dos fatos.

