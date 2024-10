STF autoriza a extradição de chefe do tráfico europeu que estava preso em SC

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a extradição do britânico Allan Graham, que é apontado como o chefe de uma organização criminosa de tráfico de drogas internacional na Inglaterra, no Reino Unido.

A decisão foi unânime, com os demais ministros seguindo o entendimento da relatora do caso, a ministra Cármen Lúcia.

“Aqui a extradição é instrutória. O crime pelo qual é acusado na Inglaterra é tipificado como ato delituoso nos dois países. O delito é comum, não há de se cogitar crime político, e não ocorreu a prescrição”, disse a ministra em sua decisão.

O nome de Graham constava na Difusão Vermelha da Interpol, e ele foi preso pela Polícia Federal em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em 30 de novembro de 2023. Na ocasião, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça britânica e validado pelo STF.

Segundo as investigações, mesmo condenado no Reino Unido, Graham coordenava o envio de cocaína para a Europa por portos brasileiros.

