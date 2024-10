STF determina inclusão do termo 'parturiente' na Declaração de Nascido Vivo do SUS

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (17), que a Declaração de Nascido Vivo (DNV) do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá constar com o termo parturiente pare identificar o responsável legal pelo recém-nascido. Anteriormente, apenas o termo mãe constava no documento.

A decisão tem como objetivo a inclusão da população transexual no documento, que é entregue aos pais ou responsáveis pelo bebê após o nascimento da criança, e procede o registro civil em cartório.

O Ministério da Saúde deverá comunicar as secretarias estaduais e municipais de Saúde sobre as mudanças.

Além da mudança, a Corte também garantiu o atendimento de pessoas transexuais no SUS ao determinar que as consultas e exames de todas as especialidades em hospitais da rede pública de saúde devem ser realizados de forma independente do registro oficial do sexo biológico.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também