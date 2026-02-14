Menu
Menu Busca sábado, 14 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Justiça

STF julga validade da aposentadoria especial para vigilantes

INSS alega que atividade não se enquadra como perigosa

14 fevereiro 2026 - 11h32Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Agência do INSSAgência do INSS   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir nesta sexta-feira (13) se vigilantes tem direito à aposentadoria especial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A questão será decidida durante julgamento virtual que será encerrado às 23h59. 

O plenário virtual da Corte julga um recurso do INSS para derrubar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), instância inferior ao Supremo, que reconheceu o benefício. O instituto alega que o serviço de vigilância se enquadra como atividade perigosa, sem exposição aos agentes nocivos, e dá direito somente ao adicional de periculosidade.

Pelos cálculos da autarquia, o reconhecimento do benefício terá custo de R$ 154 bilhões, em 35 anos. 

O caso envolve a discussão sobre as mudanças promovidas pela reforma da Previdência de 2019, que passou a prever que a aposentadoria especial vale nos casos de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Com a entrada em vigor da norma, a periculosidade deixou de ser adotada para concessão do benefício.

Até o momento, o placar do julgamento está 5 votos a 4 contra a aposentadoria especial. Prevalece o voto do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, a periculosidade não é inerente à atividade de vigilância, e a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida aos profissionais. 

“A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial”, disse o ministro.

O voto de Moraes foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli e André Mendonça. 

O relator do caso, Nunes Marques, votou pelo reconhecimento da atividade especial dos vigilantes e entendeu que a atividade traz riscos à integridade física da categoria.

“É possível o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, tendo em vista os prejuízos à saúde mental e os riscos à integridade física do trabalhador, tanto em período anterior quanto posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019”, afirmou o relator.

O voto do relator foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Edson Fachin. O último a votar será o ministro Gilmar Mendes. 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro do STF, André Mendonça
Justiça
Nomeado relator do caso Master, Mendonça se reúne com delegados da PF
Foto: TJMS
Justiça
TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Conselho Tutelar defende apuração rigorosa sobre câmera em banheiro de escola pública
Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
Ministros - Foto: Reprodução / Flickr / STF
Justiça
'Linha dura', André Mendonça assume caso Master após saída de Toffoli
Ministro Edson Fachin -
Justiça
Caso Master: Fachin convoca ministros para tratar de menções a Toffoli
Zambelli segue presa na Itália
Justiça
Tribunal italiano encerra audiência sobre extradição de Zambelli
Clínica de reabilitação - Foto: Ilustrativa / Mariana Popczyk / Min. Cidadania
Justiça
Promotoria acompanha internações involuntárias e notifica clínica em Fátima do Sul
Ministro Dias Toffoli
Justiça
Toffoli admite sociedade em resort, mas nega pagamentos de Vorcaro
Câmara Municipal - Foto: Google Maps
Interior
Câmara está 'tranquila' sobre vereador investigado por violência doméstica em Glória de Dourados

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Foto: TJMS
Justiça
TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos
Autoridades se encontram pelo local
Polícia
AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital