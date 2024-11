STF nega recurso de Collor e mantém pena de 8 anos de prisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) teve maioria para manter a decisão que condenou o ex-presidente Fernando Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os advogados de Collor tentavam reduzir a pena do ex-presidente para permitir que ele respondesse em regime aberto ou semiaberto, mas com a manutenção da decisão, existe a possibilidade de Collor ser preso em regime fechado.

Os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Fux, Cármen Lúcia votaram a favor de manter a pena em 8 anos e 10 meses, enquanto os ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Kássio Nunes Marques e Gilmar Mendes votaram pela redução da pena no crime de corrupção de 4 anos e 4 meses para 4 anos, o que levaria o crime de corrupção à prescrição.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também