Suspeitos de assassinato a facadas em Campo Grande são inocentados

Júri popular absolveu dois homens acusados de assassinar Jhonatan Ozório Paulo a facadas em 2019, no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (6) na 1ª Vara do Tribunal do Júri, presidida pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

Marcelo Moreira Barbosa, apontado como autor do crime, foi inocentado pela tese de legítima defesa. Já Elioenay Cece de Oliveira, que segundo o Ministério Público teria auxiliado no crime, foi absolvido por falta de provas.

O crime - Jhonatan Ozório Paulo foi morto a facadas na Rua Dorcelina Folador, no dia 5 de maio de 2019. O Ministério Público Estadual (MPMS) acusou Marcelo Moreira Barbosa de homicídio qualificado por motivo fútil. Já Elioenay Cece de Oliveira foi acusado de auxiliar no crime.

O julgamento - Durante o julgamento, o MPMS pediu a condenação de Marcelo Moreira Barbosa pelo crime de homicídio qualificado. Já a defesa de Elioenay Cece de Oliveira pediu sua absolvição por falta de provas.

No entanto, o Conselho de Sentença, formado por sete pessoas do povo, acatou a tese de legítima defesa da defesa de Marcelo Moreira Barbosa e o absolveu. Já Elioenay Cece de Oliveira, apesar de intimado, não compareceu ao julgamento e foi absolvido por falta de provas.

Detalhes da votação - Três jurados votaram pela condenação de Marcelo Moreira Barbosa, enquanto quatro votaram pela sua absolvição. Já Elioenay Cece de Oliveira também foi absolvido por maioria dos votos. Eles estão livres.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também