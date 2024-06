TCE e MPC de MS pedem a Riedel nomeação de novos procuradores

Vinícius Santos com informações do TCE-MS atualizado em 07/06/2024 às 11h45

Na manhã desta quinta-feira, 6 de junho, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Jerson Domingos, e o procurador-geral de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, entregaram ao governador do estado, Eduardo Riedel, um ofício solicitando a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público para procurador substituto do Ministério Público de Contas do Estado (MPC-MS).

Durante a reunião na Governadoria, o presidente Jerson Domingos enfatizou a importância da nomeação dos novos procuradores para reforçar os quadros da instituição, visando aprimorar o serviço prestado aos jurisdicionados.

O procurador-geral de contas, João Antônio de Oliveira Martins Júnior, destacou que a chegada dos novos procuradores fortalecerá a instituição e permitirá uma maior interligação com o Ministério Público Estadual e Federal.

O governador Eduardo Riedel reconheceu o papel fundamental do Tribunal de Contas e do MPC-MS na sociedade, ressaltando que a nomeação dos aprovados fortalece uma instituição importante para o Estado.

O concurso público teve suas inscrições abertas em setembro de 2023 e foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A classificação final dos candidatos foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE em 22 de maio, e a homologação do resultado foi divulgada em 28 de maio.

