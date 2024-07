TCE-MS condena ex-vereador de Alcinópolis por irregularidades em contas da Câmara

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Alcinópolis, referentes à gestão do ex-vereador Alcir Gonçalves Dias, que ocupava o cargo de presidente em 2016. Dias foi condenado a pagar uma multa de 150 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul), que equivale a R$ 7.326,00 em julho de 2024.

As irregularidades apontadas pela Divisão de Fiscalização do TCE-MS incluem:

• Pagamento à União das Câmaras dos Vereadores de MS sem previsão legal.

• Empenho classificado em elemento de despesa inadequado, referente à Contribuição para a União das Câmaras.

• Pagamento de subsídio aos vereadores acima do limite constitucional.

• Pagamento irregular de R$ 5.000,00 de 13º ao vereador Elieno Martins Pereira.

• Não divulgação em meio eletrônico de acesso público das informações referentes à execução da receita e despesa.

• O quadro do Superávit/Déficit Financeiro, anexo ao Balanço Patrimonial, apresenta um Superávit que não atende à legislação nem foi comprovado pelos demonstrativos contábeis, já que a Câmara Municipal não possui Ativos e Passivos Financeiros.

Alcir Gonçalves Dias tem 45 dias, a contar da intimação da decisão, para recolher a multa em favor do Fundo Especial de Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas.

O TCE-MS também recomendou ao atual Gestor da Câmara Municipal que observe com maior rigor as normas legais que regem a Administração Pública, evitando que os apontamentos aqui noticiados se repitam em prestações de contas futuras.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também