TJ libera caso Sophia para julgamento após aceitar desistência de recurso

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) aceitou a desistência de recurso apresentada por Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim. Eles são acusados na morte de Sophia de Jesus Ocampo, de dois anos, ocorrida em janeiro de 2023.

O casal havia interposto um Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a decisão do juiz Aluízio Pereira dos Santos, que havia determinado que fossem levados a júri popular. Com a aceitação da desistência, o desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques ordenou que o processo retorne ao juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Stephanie e Christian foram denunciados por homicídio após investigações revelarem que Sophia morreu em decorrência de agressões. O padrasto, Christian, também é acusado de estupro, após exames necroscópicos indicarem violência sexual contra a criança.

Agora, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri dará seguimento ao processo e marcará a data do julgamento.

