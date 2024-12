TJMS concretiza 97 adoções e promove reintegração familiar de 372 crianças

Vinícius Santos com informações do TJMS

Em 2024, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) concretizou 97 adoções, com outros 159 processos em fase de conclusão. O número de reintegrações familiares também foi significativo, totalizando 372 crianças reintegradas às suas famílias de origem, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Esses dados seguem uma tendência de crescimento observada nos últimos anos. Em 2023, o TJMS registrou 132 adoções e 445 reintegrações familiares. Em 2022, foram 118 adoções e 377 reintegrações. Apesar dos avanços, a Coordenadoria de Infância e Juventude (CIJ) enfrenta desafios, especialmente no que diz respeito à adoção de crianças com mais de 7 anos e adolescentes, que ainda encontram dificuldades em ser adotados.

Para aumentar as chances de adoção, o TJMS mantém o programa ‘Aproximando Vidas’, que busca dar visibilidade às crianças e adolescentes aptos para adoção, mas que ainda não encontraram pretendentes.

O programa disponibiliza um banco de dados acessível no site https://aproximandovidas.tjms.jus.br, com informações detalhadas sobre os menores que estão em busca de adoção.

