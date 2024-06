TJMS facilita quitação de débitos com pagamento por cartão de crédito

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) oferece aos cidadãos mais uma opção para quitar suas dívidas judiciais: o pagamento por cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento. A nova modalidade visa facilitar o acesso à justiça e garantir mais comodidade aos jurisdicionados.

Como Utilizar - O serviço está disponível para todas as comarcas do estado. Para acessá-lo, os usuários devem visitar o Portal do TJMS e selecionar “Parcelamento com cartão” na aba de serviços. Após escolher uma empresa credenciada, é possível simular as condições de pagamento e selecionar a mais favorável.

Quando se tratar de acordos judiciais, o interessado deverá fornecer os dados do recebedor, o valor, a descrição do débito, bem como o número do processo referente ao acordo no campo "código de referência". O comprovante de pagamento deve ser anexado ao processo como prova do cumprimento do acordo.

Pagamento por Pix - Para pagamentos à vista, o TJMS oferece a opção de pagamento por Pix, uma forma mais rápida de confirmação do que o boleto. Esta medida, implementada pelo presidente Sérgio Martins, visa agilizar a prestação jurisdicional.

