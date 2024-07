TJMS publica portaria de aposentadoria do desembargador Paschoal Leandro

Nesta segunda-feira (15), a aposentadoria voluntária do desembargador Paschoal Carmello Leandro, membro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), foi oficialmente publicada no Diário de Justiça. A portaria que concede a aposentadoria foi assinada pelo presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Paschoal Carmello Leandro, que atuava também como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), aposentou-se com proventos integrais. Sua aposentadoria marca o fim de uma longa e respeitada carreira no judiciário sul-mato-grossense.

Com a saída de Leandro, o atual vice-presidente e corregedor do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar, assumirá a presidência do tribunal. A posse oficial de Contar no novo cargo está agendada para essa segunda-feira (15).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também