Veterinário que matou ex-cunhado em Campo Grande será julgado em fevereiro

O médico veterinário José Bernardino Prado Lo Pinto será julgado popularmente no dia 5 de fevereiro de 2025, às 8 horas, no Tribunal do Júri de Campo Grande. Ele é acusado de assassinar o ex-cunhado, Erick Wagner Batista Inserra, a tiros, no dia 2 de dezembro de 2020. O crime ocorreu por volta das 14h, na Travessa Dunas, na região do Bairro Monte Castelo.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a motivação do homicídio teria sido desavenças financeiras entre os dois, relacionadas a negócios no setor pecuário.

José Bernardino foi preso após o crime, mas atualmente responde ao processo em liberdade, com medidas cautelares, incluindo recolhimento domiciliar noturno. O julgamento, que já havia sido agendado para novembro de 2024, foi adiado a pedido da defesa.

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, designou a data para o novo julgamento. Durante a sessão, os argumentos de defesa serão analisados pelo corpo de jurados, que decidirá sobre a culpa ou inocência do réu.

