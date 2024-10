X paga multa de R$ 28 milhões ao STF e pede desbloqueio no Brasil

A rede social X, antigo Twitter, confirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o pagamento integral das multas pendentes, no valor de aproximadamente R$ 28,6 milhões, e solicitou o retorno da plataforma no Brasil.

O valor total das multas é composto por R$ 18,35 milhões bloqueados compulsoriamente das contas do X e da Starlink, além de R$ 10 milhões cobrados devido à breve reativação da plataforma durante a suspensão e multa adicional de R$ 300 mil em nome da representante legal da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição.

Com a rede de Elon Musk informando que o pagamento, o ministro Alexandre de Moraes solicitou que a Secretaria Judiciária verifique se o X realmente pagou as multas e depositou o dinheiro devido na conta vinculada ao processo.

Segundo o portal Valor, interlocutores do ministro acreditam que ele só deve tomar a decisão depois do primeiro turno das eleições, marcadas para domingo (6).

