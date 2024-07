Condições climáticas fazem ressurgir focos de incêndio no Pantanal

Depois de anunciar o fim dos incêndios na região do Panatanal sul-mato-grossense na semana passada (11/07), o Governo do Estado divulgou que as chamas voltaram a assolar a região devido as condições climáticas dessa quinta-feira (18).

Mesmo com o fim das chamas, as equipes continuaram trabalho de monitoramento e rescaldos das áreas, principalmente na região do Paraguai Mirim e na microrregião Paraguai (próximo ao Maracangalha).

No entanto, devido ao aumento de temperatura das últimas horas, atrelada a baixa umidade do ar que ficou em 31%, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, houve um aumento considerável de pontos de calor.

O Corpo de Bombeiros e as equipes da Força Nacional, Ibama, ICMbio trabalham agora em seis focos de incêndio ativos.

Na região Rabicho próxima ao Rio Paraguai, até a última passagem do satélite, pouco antes da conclusão do relatório desta sexta-feira (19), a estimativa de área queimada girava em torno de 5 mil hectares. No local é feito pontos de contenção e linhas de controle, utilizando barreiras naturais e artificiais para limitar a propagação do fogo.

A ação de primeira resposta na área com foco ativo de incêndio no Porto da Manga conta com uma equipe para avaliação in loco, além do acompanhamento via satélite para determinar a extensão.

Na região da Nhecolândia, próximo ao Rio Paraguai, o foco de incêndio apresenta dois pontos isolados, sem risco de propagação dentro da linha de defesa. Área passará por avaliação.

Outro deslocamento irá combater um foco de incêndio na região de Brasilândia que começou na tarde de ontem (18), devido às condições climáticas secas e aos ventos fortes. Os bombeiros trabalharão para evitar que os focos se espalhem para áreas residenciais e agrícolas.

Ainda ontem, também surgiu um foco de incêndio ativo na região próxima ao município de Bonito, dentro de uma área rural ao qual foram empenhadas equipes para combate direto e contenção do foco.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também