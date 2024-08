Mancha de fogo com mais de 500 km domina a região sul da Amazônia

Uma mancha de fogo, com mais de 500 km de extensão, foi captada pelo satélite Copernicus e domina a região sul da Amazônia, atingindo a Bolívia e os estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

A mancha tem 500 km de altura no mapa e 400 km de largura.

Segundo o Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE), a Amazônia já registrou 28.697 focos de calor no mês de agosto, o maior para o período desde 2010.

No total, o Brasil já registrou 53.976 focos de incêndio no bioma até essa terça-feira (27/8). Em comparação, foram registrados 90.444 focos de fogo em agosto de 2010.

