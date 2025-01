OPINIÃO: SIGA O EXEMPLO DO CHICÃO

O vereador de Corumbá, Chicão Vianna, resolveu homenagear os 1.405 eleitores que votaram nele, plantando o mesmo número de árvores em Corumbá. Advogado, 42 anos, pessoa simpática, montou um projeto pessoal que há muito reclamo para Campo Grande.

No domingo passado, dia 12 de janeiro, Chicão plantou 200 mudas de árvores para sombra - o que precisamos. Muitos não sabem, pois deixam a frente da fachada frontal árvores que não atrapalhem a visão arquitetônica, plantando “chorão” ou outra árvore rala em folhas e sem sombra, o perigo do superaquecimento global.

Me lembro que quando mudei para a Capital, a mesma era super arborizada, e a noite, o garoto vindo do Sudoeste (Guia Lopes da Laguna), dormia em coberta por sentir frio. A cidade tinha temperatura amena, fresca a noite e acredito que grande parte por causa da arborização.

Mas hoje, esqueceram que uma rua arborizada a temperatura estando 37º C no asfalto, na sombra cai para 17ºC, podendo a arborização diminuir a temperatura em média 12ºC ao dia, e a nossa capital está muito quente. No centro nem se fala, sumiram as árvores de sibipiruna que existiam, morreram e não plantaram outras, sequer fizeram política educativa para plantar árvores.

Urge um novo olhar para a crise ambiental que vivemos (e falta de sombras nas calçadas), e tem que ser agora, a partir de hoje. Não temos tempo para esperar. Não temos tempo para discussões acadêmicas, tertúlias de intelectuais almofadinhas sem ação, e políticos meia boca que só sabem arrumar emprego para seus parentes. Precisamos de plantar árvores urgente. Ano passado a temperatura bateu o recorde de aquecimento global esperado para 2028, subindo em média 1,5 graus celsius. Se você diz que isso não é nada, você faz parte da turminha que elenquei acima. Esta temperatura subiu 1,5º C desde 1850 quando começaram a fazer a medição.

Assim, estudado o clima, em palavras simples, temos que se a temperatura subir 5 graus celsius nos próximo 50 anos, em muitos lugares a vida se tornará inabitável. A coisa é séria.

Urge uma atitude de arborização, com cuidado para crescimento rápido da árvore para sombra (aguando todos os dias), obrigando o morador plantar árvore para sombra e não ornamental, uma nova visão de futuro nas áreas urbanas.

Esta atitude será bem-vinda com lotes medindo no mínimo 300 m2, e casa no mínimo com 60m2, pois quanto menor a residência, sendo de alvenaria, maior é o calor e isto faz muito mal a saúde. Um lote maior dará a oportunidade para o cidadão plantar uma arvore no fundo de casa, como tenho na minha uma goiabeira, um pé de jabticaba e um de acerola.

Segundo estudos da NASA, em palavras simples, a futura desertificação de determinadas regiões do mundo e do Brasil (causadas por desmatamento, plantações em grandes dimensões de terras sem mata), levará a desabitação de 1/3 do planeta (aqui no Brasil será a região do cerrado e nordeste), e estes lugares com baixa umidade causará óbito se a pessoa ficar 6 horas exposta ao sol. O fato é grave e não está recebendo a atenção merecida das autoridades, nem da sociedade.

Outro fato que deve ser visto urgentemente é o aumento da área urbana com arborização e ruas largas (o que não é feito) e a diminuição de construção de edifícios em poucos metros quadrados de terreno. Estas construções retém o calor e expande na vizinhança após o pôr do sol, fazendo a vida dos vizinhos “um inferno” – literalmente – ficando quente a noite. Necessário planejamento urbano para o futuro da sociedade e não para saciar a sanha de lucros de meia dúzia.

Mas começamos com a plantação de árvores nas ruas (e se puder em sua casa) seguindo a ideia do Chicão Vianna, depois partimos para outras etapas. Eu, por exemplo, já plantei 4 árvores para sombra na praça em frente de casa, do ano passado para cá (e pretendemos plantar mais). Aliás, ali morreram 6 arvores grandes – pelo tempo e cupim - de 2021 até 2024.

Se você for criticar dizendo que é muito caro uma muda de árvore, informo que a prefeitura através da SEMADUR, tem três viveiro na Capital e faz doação de mudas de árvores. Precisamos só de boa vontade e de pessoas de ação. Comece plantando na frente da sua casa e cuidando, aguando todos os dias. Aliás, o governo do Estado pode fomentar viveiros em todas as cidades do interior, pois tem quadros técnicos brilhantes para implantar este projeto. E como faz falta uma política de SOS ao clima.

Assim, faça como os moradores meus vizinho que estão repondo as árvores perdidas e cuidando, aguando todos os dias. Daqui uns três anos teremos mais sombra. Mesma proposta do vereador corumbaense, Chicão Vianna – Tamo Junto! MUDA BRASIL!!!!

Sergio Maidana, advogado

([email protected])

