SED convoca aprovados em concurso

As secretarias de Estado de Educação (SED) e de Administração e Desburocratização (SAD) publicaram, nesta segunda-feira (8), a lista de candidatos aprovados nas vagas reservadas do Concurso Público de Provas voltado para a Carreira de Apoio à Educação Básica, na área administrativa.

A próxima etapa consiste na entrevista de verificação, que está marcada para o próximo dia 15 de julho, a entrevista dos 51 candidatos que se auto declaram negros, será realizada no Centro de Formação Mariluce Bittar, que fica na rua dos Dentistas, n. 500 ,bairro Tiradentes , em Campo Grande. Para os 12 candidatos que se auto declaram índios, no ato da inscrição, o local para a entrevista será no Órgão Central da SAD, na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 1, s/n , no Parque dos Poderes. Os candidatos serão atendidos conforme disposto nos anexos I e II do edital publicado nesta segunda, a partir das 8h30, pela manhã, e terá início às 14h, no período da tarde.

De acordo com o edital, o candidato deverá comparecer ao local de realização da Entrevista de Verificação com antecedência mínima de trinta minutos do horário de fechamento dos portões, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul, munidos de documento de identificação com foto.

Na entrevista de verificação, a declaração firmada pelo candidato no momento da inscrição poderá, ou não, ser validada pela Comissão de Verificação, uma vez confrontada com o fenótipo ou – no caso do candidato que se declarou índio – pela verificação da Cédula Oficial de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança com o registro da etnia. Poderá ser utilizado como ferramenta de comprovação o Registro Administrativo de Nascimento de Índio (RANI) original, expedido pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ou certidão de nascimento constando a etnia.

Por fim, o candidato que não comparecer à entrevista na data e no local estabelecidos ou que não receber parecer conclusivo favorável da Comissão de Verificação, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas e terá o requerimento de inscrição preliminar voltado para “ampla concorrência”, uma vez preenchidos os demais requisitos previstos no Edital.

Mais informações podem ser encontradas na publicação oficial do Diário Oficial do estado (DOE).

Deixe seu Comentário

Leia Também