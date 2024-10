Correios anuncia concurso com salários de até R$ 6 mil

O Correios anunciou, nesta quinta-feira (3) que as provas do novo concurso público da estatal estão previstas para o dia 15 de dezembro, com a publicação do edital com as regras para a seleção previsto para a próxima quarta-feira (9).

No total, serão preenchidas 3.099 oportunidades imediatas de nível médio, para agente de Correios, e 369 para nível superior, no cargo de analista de Correios, com salários de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente.

Ainda existem vagas para cadastro reserva, sendo 5.344 para o cargo de agente e mais 631 para analista.

A prova para o cargo de agente de Correios será objetiva, com questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e específicos, enquanto a de analista de Correios vai cobrar, além da parte de múltipla escolha, uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas.

Essa é a primeira vez desde 2011 que a estatal realiza um concurso público em âmbito nacional. Na época, 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para as mais de 9 mil vagas disponíveis.

Ficará responsável pela organização do certame o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

