Curso gratuito de Inteligência Artificial na Cultura está com inscrições abertas; confira

Estão abertas as inscrições para o Curso de Inteligência Artificial na Cultura, que será realizado no dia 20 de setembro, às 15 horas, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em Campo Grande.

O curso tem como objetivo apresentar os conceitos fundamentais da IA, e abordará benefícios dela em atividades culturais, demonstrações práticas, aspectos legais e éticos, conformidade jurídica e proteção de dados.

Também serão discutidos o impacto psicológico da IA no trabalho, seu papel na adaptação e aprendizado, além de seu uso como aliada do ser humano. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por aqui.

A iniciativa busca conectar pesquisadores, profissionais e entusiastas, oferecendo uma plataforma única para a troca de conhecimento e experiências. Entre os palestrantes estão: Pablo Cavalcante (diretor de TI), Amanda Justino (diretora de operações) e Fernanda Riveros (diretora de recursos humanos).

O evento será dividido em três partes: a primeira abordará os aspectos legais e jurídicos, mostrando o que é permitido ou não no uso de IA e o avanço das regulamentações, tanto no Brasil quanto em outros países; a segunda focará no impacto psicológico, preparando os participantes para interagir com a IA de maneira segura e confiante; e a terceira trará demonstrações práticas, como a geração automatizada de documentos e textos.

A biblioteca está localizada no térreo do Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro.

