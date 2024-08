Em parceria com a Funtrab, Sead inicia ação de recadastramento no Mais Social

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), em parceria com a Fundação do Trabalho (Funtrab) e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), anunciou nesta quinta-feira (8) uma ação de recadastramento dos beneficiários do Mais Social.

Visando criar oportunidades de mobilidade social com a qualificação profissional e acesso ao ensino por meio da EJA (Educação de Jovens e Adultos), a Sead estima que 50 mil beneficiários do programa devem ser recadastrados até 31 de dezembro deste ano.

A secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, detalhou durante o lançamento da ação que esse recadastramento será feito nos postos do Mais Social em todos os 79 municípios do Estado.

Além do recadastramento, será questionado ao beneficiário se ele tem interesse em emprego e, caso haja afirmativa, qual área, sendo feito o cadastramento em vagas disponibilizadas na Funtrab.

Além da disponibilização de vagas de emprego, o beneficiário também será questionado sobre interesse em cursos profissionalizantes. Caso haja, o beneficiário será direcionado para uma turma de 20 pessoas e, após a conclusão do curso, para uma vaga de emprego.

“Isso possibilitará às famílias vulneráveis que adquiram mobilidade social como um todo”, detalhou a secretária.

Além disso, Cozzolino reforçou a importância do programa para as famílias em situação de vulnerabilidade social. “É muito importante esse MS Qualifica, por que vai possibilitar esse degrau na pirâmide social econômica das pessoas mais vulneráveis”, afirmou.

A secretária também apontou que, independentemente do município, as pessoas serão contatadas para se recadastrarem, inclusive por meios digitais. “Com isso, o Mato Grosso do Sul dá um novo passo”, finalizou.

A diretora da Funtrab, Marina Dobashi, afirmou que essa modernização do programa “é um passo muito importante para Mato Grosso do Sul”. No total, serão disponibilizados mais de 800 títulos de cursos de qualificação em todos os municípios de MS.

Sobre a presença da Funtrab nos municípios, a diretora afirmou que, independentemente da presença ou não da Fundação, os cursos ainda serão aplicados por meio de empresas terceiras contratadas, garantindo um acesso à profissionalização para todos os beneficiários.

Como se recadastrar

O beneficiário será contatado diretamente pela Funtrab, seja por telefone ou meios digitais, para se recadastrar no programa.

Para o processo de recadastramento, basta o beneficiário ir até um dos pontos do Mais Social em seu município portando o cartão do programa, documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda familiar, comprovante que reside há mais de dois anos em MS e Folha V7, que pode ser solicitado, presencialmente, em unidades do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).

