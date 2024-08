Empresa de tecnologia abre 16 vagas para jovem aprendiz em Campo Grande; confira

Ainda estudando e quer dar o ponta pé inicial no mercado de trabalho dentro do setor de Tecnologia da Informação? A empresa campo-grandense Digix está com 16 vagas abertas para jovem aprendiz, com vários benefícios.

As vagas são para estudantes com até 22 anos, que tenham interesse na área. O programa oferece uma formação integrada entre a prática profissional e o conteúdo teórico, além de contribuir com atividades tecnológicas na área, o aprendiz participa de um curso profissionalizante que o ajudará a desenvolver competências fundamentais na área de TI.

Entre os benefícios e diferenciais, a Digix oferece vale alimentação ou refeição, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico e parcerias com o Terapia de Bolso (programa de saúde mental) e com o SESC-MS.

Outro cerne da empresa é oferecer ao trabalhador um ambiente acolhedor e de aprendizado, pois tem como cultura organizacional a valorização das pessoas, a empresa acredita no desenvolvimento humano como peça central para o sucesso.

As vagas são presenciais para Campo Grande (MS) e as inscrições já estão abertas. Para participar da seleção, basta clicar aqui.

Sobre a Digix – Com mais de 23 anos de atuação, a Digix tem como missão criar soluções tecnológicas que impactem positivamente a vida das pessoas, desde o aprimoramento de serviços públicos, como tramitação eletrônica de documentos e processos, alimentação escolar e habitação popular, até a digitalização de processos que reduzem o uso de papel.

