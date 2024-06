Feirão da Empregabilidade: 12 empresas farão recrutamento nesta terça-feira

Oportunidade Funtrab realiza primeiro 'Feirão da Empregabilidade' do mês com 154 vagas

São 203 oportunidades para contratação através do Feirão que acontece no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 08 às 11 horas. Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.

O Feirão da Empregabilidade realizado pela Fundação do Trabalho de MS(Funtrab) nesta terça-feira (11), contará com equipes de recrutamento de 12 empresas nos segmentos de frigorífico, construção civil, rede de supermercados, empresa de telecomunicações, relojoaria, couros, restaurantes, loja de calçados, rede hospitalar, informática.