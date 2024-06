Frigorífico tem 560 vagas de emprego em Campo Grande e Dourados

O frigorífico JBS está ofertando 560 vagas de emprego para suas unidades em Campo Grande e Dourados, todas de contratação imediata e maioria sem a necessidade de experiência prévia na função.

No total, são 200 oportunidades em Campo Grande e 360 vagas em Dourados para os cargos de operador de produção, mecânico industrial, eletrotécnico e refilador/açougueiro.

Interessados nas vagas de Campo Grande devem comparecer na próxima segunda-feira (24), a partir das 8 horas, na unidade da Friboi de Campo Grande, localizada BR-060, s/nº, na saída para Sidrolândia, portando documentos pessoais e caneta.

Já para a vaga de Dourados, os interessados devem comparecer presencialmente na unidade da Seara no município, localizada no km 6 da BR-163, também portando documentos pessoais e caneta. Mais informações pelo telefone (67) 3411-2047.

Quem garantir a vaga, contará com benefícios da JBL, como prêmio de produção, cesta básica, transporte fretado, seguro de vida, gympass, entre outros.

