Fundect e Semadesc lançam edital do Programa de Residência em Extensão Rural

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (Seaf), lançaram um edital inédito do Programa de Residência em Extensão Rural da Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul.

Com investimentos de R$ 5,4 milhões, a iniciativa pretende integrar recém-formados aos ambientes de trabalho com treinamentos práticos e supervisionados, além de aproximar e fortalecer a relação do universo acadêmico com a realidade da agricultura sul-mato-grossense.

A iniciativa contempla a agricultura familiar, as comunidades de Povos Originários e as Comunidades Tradicionais do Estado, levando serviços especializados e mão-de-obra qualificada para melhorar a produtividade e reduzir custos no agronegócio.

Segundo o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, o programa vai permitir que jovens recém-formados nos cursos ligados às Ciências Agrárias e áreas afins, atuem em unidades produtivas da agricultura familiar, dos povos originários e também das comunidades tradicionais.

Os 40 profissionais de Ciências Agrárias selecionados terão a oportunidade de atuar em temas estratégicos para o desenvolvimento tecnológico, financeiro e social dos pequenos agricultores como Carbono Neutro, Agrofloresta, Horticultura, Pecuária de Leite, Apicultura, Agricultura urbana e periurbana; Comercialização; Agroindústria e Cooperativismo e Associativismo.

De acordo com o edital, as propostas devem ser submetidas via SigFundect, até às 17h do dia 25 de outubro. Para saber mais, clique aqui.

