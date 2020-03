Fundect prorroga inscriÃ§Ãµes de 50 bolsas de 4 mil reais

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) em parceria com o Sebrae e Conselho Nacional de Desenvolvimento científico e Tecnológico (CNPq) , prorrogou o prazo de inscrições referente ao edital para a seleção de 50 bolsistas de nível superior, mais 25 de cadastro reserva (CR), para atuarem como Agentes Locais de Inovação (ALI).

As inscrições deverão ser feitas por meio do sistema SigFundect, em seguida, o candidato deverá acessar o link para efetuar o pagamento, via cartão de crédito no valor de 60 reais.

As inscrições bem como o pagamento da taxa deverão ser feitas entre os dias 19 de fevereiro de 2020 e 26 de março de 2020.

O ALI tem como foco aumentar a produtividade nos pequenos negócios por meio de bolsistas do CNPq capacitados pelo Sebrae, que acompanham um conjunto de 30 empresas por Ciclo, conforme definido estrategicamente pelo Sebrae/MS. O Projeto tem abrangência nacional e está consolidado como estratégia de competitividade para os pequenos negócios.

Poderão se inscrever profissionais de ensino superior graduados de 2011 a 2020 nas seguintes áreas: Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Sistemas da Informação, Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Turismo, Design e Nutrição.

O projeto terá duração de 25 meses; o valor da bolsa será de 4 mil reais mensais, sendo que o primeiro mês será voltado para treinamento e terá uma bolsa no valor de 2 mil reais. O restante dos 24 meses seguirá com o valor de 4 mil mensais.

Serão disponibilizadas vagas para Campo Grande (24 vagas), Sidrolândia (1 vaga), Dourados (10 vagas ), Naviraí (1 vaga), Ponta Porã (1 vaga), Coxim (1 vaga ), Costa Rica (1 vaga), Chapadão do Sul (1 vaga), Três Lagoas (4 vagas), Aparecida do Taboado (1 vaga), Paranaíba (1 vaga), Jardim (1 vaga), Corumbá (1 vaga),Aquidauana (1 vaga) e São Gabriel do Oeste (1 vaga).

Serão ofertadas ainda, 25 vagas em Cadastro Reserva a serem distribuídas entres os 15 municípios de acordo com a demanda do Sebrae, como consta no Edital.

Os candidatos serão avaliados por prova objetiva e discursiva a ser realizada nos municípios polos (Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Bonito e Coxim). As provas estão programadas para o dia 05 de abril de 2020.

Entre os requisitos exigidos para concorrer a bolsa está a comprovação profissional na área de no mínimo 06 meses; microcomputador portátil, smatphone com acesso à internet, entre outros.

