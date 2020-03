Funtrab fecha a semana com 221 vagas na capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) encerra a primeira semana de março com diversas vagas de emprego para atuação em Campo Grande. Ao todo, são 221 vagas nesta sexta-feira (6).

A fundação tem oportunidades também para pessoas com deficiência e estágio. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Os interessados devem cadastrar na Funtrab que fica na rua 13 de maio, 2773, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

Clique aqui e confira a lista de vagas .

