Casa de QualificaÃ§Ã£o da Funtrab tem inscriÃ§Ãµes abertas para cursos gratuitos

A Casa de Qualificação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Técnica de Vendas e Elaboração de Contratos e Direitos Trabalhistas, em Campo Grande.

Os interessados devem se inscrever na rua 7 de Setembro, 912, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30. A idade mínima é de 16 anos completos, e o interessado deve levar RG ou documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Os cursos têm carga horária de 40 horas, duração de 2 semanas corridas e com previsão para iniciar na próxima segunda-feira (9).

O curso de Elaboração de Contrato e Direitos Trabalhistas será ministrado no período vespertino, das 13h às 17h, e o curso de Técnicas de Vendas, no período matutino, das 7h30 às 11h30.

O projeto surgiu diante da necessidade de qualificação social e profissional dos trabalhadores do Estado. A intenção é de aumentar as possibilidades de inserção e promover a reinserção dos trabalhadores no mercado do trabalho e outras formas de geração de trabalho e renda, aperfeiçoar e atualizar conhecimentos de novas tendências e tecnologias de atividades no mercado do trabalho.

Os cursos são direcionados principalmente aos desempregados e/ou empregados sob risco de desocupação, trabalhadores beneficiários do Seguro-Desemprego, trabalhadores beneficiários dos programas sociais, jovens que buscam emprego, ocupação e renda, empreendedores, artesãos e autônomos.

