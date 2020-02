Funtrab oferece 118 vagas de emprego na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A quarta-feira de Cinzas (26) começa com 118 vagas de emprego disponíveis na Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) para trabalhar em Campo Grande.

Há 15 vagas para vendedor externo, para servente de pedreiro com 12 vagas e auxiliar de limpeza para pessoa com deficiência com 6 vagas.

Também há oportunidade de emprego para cozinheiro, marceneiro, mecânico, padeiro, pedreiro e operador de máquina de terraplanagem.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, que fica localizada na rua 13 de Maio, 2773, no centro de Campo Grande. O candidato deve levar carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho.

