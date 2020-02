Funtrab oferece 174 vagas de emprego em Campo Grande

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 174 oportunidades de empregos disponíveis para trabalhar em Campo Grande em mais de 30 ocupações.

Há vagas para as áreas de agrônomo, atendente de mesa, borracheiro, capataz, chefe de departamento pessoal, dedetizador, confeiteiro, instalador de som, gerente de restaurante, marceneiro, operador de escavadeira e empilhadeira, peixeiro e técnico agropecuário.

Para concorrer é necessário comparecer à sede da Funtrab, que fica na rua 13 de maio, número 2773 no Centro, das 7h30 às 17h30 munido dos documentos pessoais RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira aqui todas as vagas ofertadas pela fundação.

Deixe seu Comentário

Leia Também