Funtrab tem mais de 600 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Fundação do Trabalho (Funtrab) divulgou nesta segunda-feira (17) 618 oportunidades em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande, estão sendo ofertadas 197 vagas convencionais e exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades variam de área, tendo vagas para pedreiro, marceneiro, soldador, operador de empilhadeira, gerente, técnico em enfermagem, técnico agropecuário, redator de publicidade, agrônomo entre outras.

No interior do Estado há vagas nos seguintes municípios de Sidrolândia, Costa Rica, Três Lagoas, Dourados, Itaquiraí, Sonora, Aquidauana, Maracaju, São Gabriel do Oeste entre outros.

Clique Aqui para conferir a lista completa.

Os interessados podem ir até a Funtrab na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, entre as 7h30 e 17h30. No interior, os candidatos devem ir até a Casa do Trabalhador.

Basta comparecer até o respectivo local com o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

