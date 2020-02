Curso gratuito de manipulação de alimentos abre novas vagas

A Prefeitura de Campo Grande inicia na próxima semana, as inscrições para a segunda turma do curso de manipulação de alimentos oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), através da Coordenadoria de Vigilância Sanitária.

Tanto para as turmas do período matutino e vespertino, quanto para as turmas do noturno, as inscrições acontecerão em dois períodos durante dois dias. As aulas começam no início do mês que vem, os interessados devem comparecer à coordenadoria ou à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) nos dias 17 e 18 de fevereiro.

Para quem preferir realizar o curso durante à noite, além da coordenadoria, podem procurar também o Sebrae no mesmo período. As aulas acontecerão entre os dias 02 e 04 de março para a turma que terá aula noturna e de 09 a 11 para o período da manhã e da tarde.

Os interessados devem procurar um dos pontos de inscrição em horário comercial, munidos de documentos pessoais: RG, CPF e comprovante de residência – todos originais. O curso é voltado para todos os públicos e a escolaridade do indivíduo não é fator para a seleção.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer as formas seguras de preparar os alimentos e as principais regras da vigilância sanitária. Ao final do curso, aqueles que tiveram 100% de presença receberão um certificado que pode ser utilizado para comprovar sua capacitação às autoridades sanitárias locais.

Confira o cronograma das inscrições e aulas do curso de Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos:





