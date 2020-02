Veja quem teve matrícula deferida para curso de formação do Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (13) a relação de matrículas deferidas e indeferidas para o curso de formação de 2018 para soldados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

A relação dos classificados, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, foi divulgada em dezembro de 2019 e a convocação para a matrícula ocorreu no final do mês passado. De acordo com o cronograma, o resultado de todas as matrículas deferidas seria divulgado neste dia 13, porém, até o momento, só foi publicado a relação dos soldados.

Ainda não há informação de quando sai a lista de matrículas deferidas dos oficiais do Bombeiro e oficiais e praças da PM.

Confira a lista com os nomes dos 135 deferidos, um sub júdice e 27 indeferidos que foi publicada nesta manhã:

- Deferidos:

1 Augusto Martinelli Vargas

2 Aleika Thais Nascimento Santos Da Costa

3 Kaio Henrique De Araujo Rodrigues

4 Andre Del Bianco Calistro

5 Hilton Ratier De Sousa Junior

6 Matheus Gonçalves Vieira

7 Matheus Da Silva

8 Rodrigo Arévalo Francisco

9 Anna Luiza Brites Da Costa Marques

10 Alyne De Almeida Uchôas

11 Pedro Vinícius Araújo De Abreu

12 Emanuel Dourado Machado

13 Gabriel Lobo De Oliveira

14 Raul Sérgio Da Silva Gimenes

15 Luiz Henrique Albuquerque De França

16 Marcelo Caetano Da Silva

17 Rodolfo Dos Reis Guimaraes

18 Cassio Nunes Da Silva

19 Lucas Ervê Gonçalves Calháo Silva

20 Everson Goncalves Dias

21 Silvio Xavier De Brito Junior

22 Gustavo Antonio Martins Carvalho Rosa

23 Matheus Maciel Alves Correa

24 Bruna Karen Córdoba Penteado

25 Paulo Vittor Neves Miranda

26 Leandro Muller Lima

27 Gabriel Ferreira Souza

28 Danilo Alves Dos Santos

29 Mateus Vinícius Tabosa Garcia

30 Alan Rodrigues Nunes

31 William Oliveira Domingues

32 Vinícius Tavares Veiga Monzon

33 Daniel Victor Da Silva

34 Alisson Luiz Soares

35 Rodrigo Muniz De Souza Lopes

36 Leandro De Oliveira Biscoli

37 Mateus Henrique De Almeida Buck

38 Marcos Gabriel Cardoso Silva

39 José Carlos Izaias

40 João Victor Barroso Nascimento Teixeira De Souza

41 Narienny Viveiros Lobo

42 Reidner Vinicius Malaquias Silva

43 Rhanyel Moreira Bernal

44 Luís Fernando Lima

45 Rafael Cavalcante De Souza Basé

46 Mariana Oliveira Veiga

47 Marcos Peruzzo

48 Mateus De Carli Zanatti

49 Paulo Henrique De Lima Moura

50 Mateus Arino Dos Santos

51 Raphael Rago Kohatsu Batistote

52 Wendrey Maia De Macedo

53 Michel Fernando Takashima

54 Sarah Oliveira Silva Sarti

55 Murillo Mesquita De Almeida Weiler

56 Allan Alves Miranda Bastos

57 Breno De Sousa Calixto

58 Matheus Gomes Pereira

59 Jeferson Lopes Dos Santos

60 Bárbara Alcântara Gentil Oliveira

61 Yuri Benevides Guenka

62 Giovane Silva De Almeida

63 João Cesar Gonçalves Da Silva

64 Milena Terra Da Rosa Nunes

65 Renato Caregnatto Thomé

66 Jessica Arevalo Lopes

67 Cesar Robson Toledo De Freitas

68 Vinícius Freitas De Paiva

69 Rodrigo Borges Bastos

70 Gabriel De Andrade Gama

71 Tyson Mont’ Serrat Duarte

72 Reginaldo Floriano Filho

73 Leandro Milhomes Da Silva

74 Camila Gois De Lima

75 Gean Carlo Silva De Oliveira

76 Mariana Araújo Dos Santos

77 Keyla Karen Sonohata Gomez

78 Lucas De Aquino Lima Junior

79 Willian Akira Tanaka

80 Juan Augusto Ferreira Feitosa

81 Lucas Valerio Cadorin

82 Gabriel Mendes Dos Santos

83 Paulo Gustavo Arruda De Lacerda Neto

84 Benhur Ziemann De Freitas

85 Manolo Perez Dias Cid

86 Henrique Gonzalez Correa De Souza

87 Miguel Henrique Da Silveira Pacheco Filho

88 Bruna Trentin Alvares

89 Elton Jorge Cristaldo De Azevedo

90 Renan Fernandes Procopio

91 Laline Pivetta Pascuccio

92 Mariana De Oliveira Pinto

93 Vinícius Bernardo Lima

94 Matheus Escobar De Almeida

95 Weslley Diego Da Silva Medeiros

96 Ary Gabriel Mariano Soares

97 Willian Seiji Yamauchi

98 Pedro Lucas Costa Nunes Monteiro

99 Thiago Mauricio Da Silva

100 Tafarel Cristaldo Do Amaral

101 Yuri Dos Santos Oliveira

102 Leonardo De Melo Arantes

103 Ághata Nayanna Vaz De Moura Siqueira

104 Wendemberg De Lima Dutra

105 Luis Fernando Maluf Lopes Vasconcelos

106 Mateus Higa Barbosa

107 Matheus Dias Gomes

108 Carlos Wilson Cardozo Ferreira

109 Denner Almeida Monteiro Ferreira

110 Luiz Carlos Marques Da Silva

111 Everson De Oliveira

112 Thales Soares Oliveira

113 Paulo Jose Garcia Da Silva

114 Dalton Vilalba

115 Mateus Durães Santana

116 Humberto Nunes Rodrigues Neto

117 Rafael Corvalan Machado

118 Marcelly Luany De Souza Oliveira

119 Felipe D’elia Ribeiro

120 Italo De Oliveira Ignacio

121 Rafael Rocha Ramos

122 Andre Luís Soares Meira

123 Valdemir Silva Junior

124 Leomario Coelho Da Silva

125 Daniel Araújo Andrade

126 Eurisson Roberto Pereira Quirino

127 Hiugor Ander Queiroz Alves Da Silva

128 Antonio Fernando Saltiva

129 Wagner Gomes Casumba

130 Welinton Da Silva Pereira

131 João Vitor Lopes De Jesus

132 Renan Odalin Diniz Monteiro

133 Vladmir Samaniego De Siqueira Santos

134 Matheus Francisco Dos Santos

135 Welinson Lorenço Gonçalves

- Sub júdice

1. Diego Da Silva Souza Mandado De Segurança Cível - Nº 1400963-

18.2020.8.12.0000.

- Indeferidos

1 Henrique Guilherme Saravi Silva Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

2 Luiz Henrique De Oliveira Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

3 Dionys Gleisson Benites Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

4 Roney Douglas Vilalva Manoel Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

5 Helder Elias Dantas Moreira Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

6 Thiago Simon Meres Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

7 Danielle Felismino Da Silva Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

8 Rogério Xavier Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

9 Arthur Bauermeister Stelo Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

10 Emilio Galante Neto Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

11 Hoberty Martins Pedrosa Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

12 Victor Lucas Moraes Honorio Da Silva Ausente – Item 8, Letra ‘A)’, Do Edital Nº 1/2020/Deipe/Cbmms/Cfsd Qpbm, Doems N 10.082.

13 Edivaldo Lopes Junior Ausência De Documento, Inciso Vii Do Art. 49 Da Lei Nº 3.808, De 18 De Dezembro De 2009.

14 João Alexandre Vasconcelos Fernandes Certidão Judicial Positivada, Alínea “K” Do Inciso I Do Art. 8º Da Lei Nº 3.808, De 18 De Dezembro De 2009.

15 Fellipe De Lima Severo Idade Superior A 30 Anos, 11 Meses E 29 Dias – Alínea “E” Do Inciso I Do Art. 8º Da Lei Nº 3.808, De 18 De Dezembro De 2009.

16 Danilo Augusto Nogueira Idade Superior A 30 Anos, 11 Meses E 29 Dias – Alínea “E” Do Inciso I Do Art. 8º Da Lei Nº 3.808, De 18 De Dezembro De 2009.

17 Everthon Fabricio Fragnan Da Silva Idade Superior A 30 Anos, 11 Meses E 29 Dias – Alínea “E” Do Inciso I Do Art. 8º Da Lei Nº 3.808, De 18 De Dezembro De 2009.

Os candidatos que foram não foram deferidos já podem entrar com recurso, que terá seu resultado divulgado na próxima segunda-feira (17).

O curso de formação terá início no dia 2 de março.

