Curso de formação para aprovados em concurso PM/BM começa em 2 de março

O Governo do Estado publicou o cronograma de atividades referentes à convocação dos candidatos aprovados, para turma única de 388 vagas, para realizarem a matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta manhã de terça-feira (28).

A relação com os nomes dos classificados foi publicada no dia 18 de dezembro de 2019 e a convocação dos mesmos será publicada nesta quarta-feira (29) no DOE, segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

O cronograma está a partir da página 51 a 54 e informa sobre as datas para publicação da convocação da matrícula, período de realização da matrícula, publicação da relação das matrículas deferidas e indeferidas, período recursal e resultado dos recursos.

Para os candidatos aptos e matriculados, o início do curso de formação será no dia 2 de março. A turma será única e das 388 vagas, 298 delas serão de concorrência ampla, para cotas de negros serão 78 e para candidatos que se declaram indígenas são 12.

