Coronel David cobra a nomeação de 258 policias penais para MS

O deputado estadual, Coronel David cobra através de documento enviado ao secretário de Segurança Antônio Carlos Videira e ao presidente da Agepen Aud de Oliveira Chaves, a solicitação para mais nomeação ao sistema penitenciário.

David apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul uma indicação para reforçar o efetivo de policiais penais nas unidades prisionais do Estado com a nomeação de mais 128 policiais penais, além dos 130 anunciados pelo Governo do Estado em fevereiro de 2020.

“Estou cobrando a nomeação de 258 policiais penais o quanto antes, para que estes policiais substituam os 117 policiais militares que atualmente realizam serviços de escoltas de presos, para que eles possam reforçar a segurança nas ruas do nosso Estado. As atividades de custódia e escolta de presos também deve ser realizada pelos policiais penais, isso também permitiria que os militares atuassem nas ruas, combatendo a criminalidade”, completou David.



Para o policial penal, Diego Aranda essa atitude do deputado é essencial. "A articulação do deputado é fundamental para que essa negociação junto ao Governo se concretize. Tenho certeza que os novos policiais penais serão convocados em breve para garantir a segurança da nossa sociedade”, destacou

