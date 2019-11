Coronel David se mostrou contra medida que impede policiais de se aposentarem

O deputado estadual Coronel David (PSL) se colocou contra ao projeto do Poder Executivo que altera o Estatuto dos Policiais Militares de Mato Grosso do Sul. A discussão ocorreu durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta terça-feira (26).

Coronel David sugeriu uma emenda para corrigir medida que impede policias militares de se aposentarem “não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a inquérito ou a processo em qualquer jurisdição, cumprindo pena de qualquer natureza, para oficiais e praças do sexo masculino é feminino de 70 e 65 anos respectivamente”.

O parlamentar afirmou que impedir policiais militares de se aposentarem é injusto. “Não posso aceitar colocar os policiais maus no mesmo patamar que os bons. Isso é injusto e ilegal”, defendeu e ressaltou as consequências “Apresentamos essa emenda supressiva para garantir o direito aos policiais militares, pois a forma como veio o projeto do Governo do Estado vai impor um sacrifício e cometer uma injustiça àqueles que lutam bravamente todos os dias para manter a segurança do nosso povo de Mato Grosso do Sul”.

Para a emenda ser aceita é preciso que os deputados votem a favor dela durante as votações em plenário, que devem acontecer nas próximas sessões. “Por isso, eu conclamo meus colegas a defenderem comigo os nossos bons policiais militares e manter a legalidade para aqueles que, literalmente, dão a vida pela população”, concluiu.

