Aprovados em concurso militar iniciam curso de formação em janeiro

A previsão para a convocação dos aprovados no concurso para Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul é que aconteça em janeiro, segundo informações do deputado estadual Coronel David (PSL) para o JD1 Notícias nesta manhã de quarta-feira (18).

Ainda de acordo com o parlamentar, em reunião com o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) Antonio Carlos Videira foi conversado e previsto a convocação para o início do curso de formação dos novos servidores públicos. "Agora os comandantes-gerais de cada categoria devem tomar as providências administrativas e estabelecerem um cronograma para o governo aprovar e dar o ínicio nos cursos", explicou o Coronel.

A homologação do concurso de provas e títulos foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial, confira a classificação final dos aprovados.

Os candidatos foram aprovados no concurso que aconteceu em agosto de 2018.

Deixe seu Comentário

Leia Também