Coronel David cobra concurso para agentes socioeducativos

O deputado estadual Coronel David (PSL) fez uma indicação durante a sessão ordinária desta terça-feira (17) para atender a reivindicação do Presidente da Associação dos servidores em medidas socioeducativas.

Atento as demandas da segurança pública, o Coronel visa suprir a deficiência de servidores existentes nos cargos de agente socioeducativo, com vistas a corrigir e adequar o quadro de servidores devido o aumento considerável de demandas.

David solicitou a realização de Concurso Público, levando em consideração a fuga de 26 infratores da Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco.

Essa solicitação foi enviada em documento encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira e ao Secretário de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Roberto Hashioka,.

Na fuga, os menores simularam uma briga e quando os agentes chegaram até o local para intervir, foram agredidos e deram início a um motim. O que ocasionou diversos estragos na estrutura do prédio e deixando um agente gravemente ferido, com uma arma branca artesanal.

Segundo relatos dos agentes, a unidade está abandonada, sem segurança, não há policiamento e nem mesmo o sistema de monitoramento da unidade está funcionando adequadamente.

O parlamentar afirma que medida é necessária para o pleno funcionamento da unidade. “Estamos fazendo essa solicitação para atender a categoria com o intuito de melhorar a estrutura e as condições de trabalho dos agentes socioeducativos. Esses agentes realizam atendimentos de adolescentes do sistema estadual de medidas socioeducativas, sendo corresponsáveis pela ressocialização, atuando diretamente na segurança dos adolescentes, bem como na segurança das unidades de internação”, disse.

O deputado também destacou que “Todos sabem que os problemas dentro dessas unidades são constantes, e a quantidade de agentes que realizam todos esses serviços é inferior a necessidade, e por conta disso, acabam sofrendo com a insegurança", concluiu.

Para o presidente da Associação dos Servidores de Medidas Socioeducativas de Mato Grosso do Sul (ASSEMS), Claudinei da Silva Bilati, o apoio do parlamentar é fundamental para garantir os interesses da categoria. "Agradeço a parceria do deputado Coronel David que sempre esteve atento às nossas reivindicações e esperamos que ele possa nos ajudar em relação a precariedade e descaso em que se encontra a unidade e por conta disso”, disse o presidente.

