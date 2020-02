Estado publica matrículas deferidas do concurso da PM; confira

O governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (14) a relação de candidatos aprovados para o curso de formação de oficiais e soldados, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM-MS), que tiveram a matrícula deferida ou indeferida.

A lista saiu do Diário Oficial do Estado (DOE), onde também consta os nomes dos candidatos ao curso de oficiais do Corpo de Bombeiros que tiveram a matrícula deferida. Essa lista ainda não havia sido divulgada, apenas a dos soldados. O curso de formação para quem teve a matrícula deferida começa no próximo dia 2, tanto para os Bombeiros quanto para a PM.

Clique aqui e confira a lista.

