UFMS abre 500 vagas para aulas de dança de salão

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) disponibiliza 500 vagas para os interessados nas aulas de dança de salão. O período de inscrição será de 26 de fevereiro a 1º de março.

Do total de vagas 300 são para o nível 1 iniciante, 120 para o nível 2 iniciados, 60 para o nível 3 intermediário e 60 para o nível 4 avançado. Para o preenchimento dos níveis 2, 3 e 4 o candidato deverá ter conhecimento das danças de salão, que será avaliado na primeira semana de aula.

As aulas serão ministradas na Cidade Universitária durante a semana no período noturno e aos sábados pela manhã. O quadro com os horários de cada nível está disponível neste link . As atividades têm início em março.

Para se inscrever será preciso acessar o site dancadesalao.ufms.br e preencher o formulário. Os matriculados terão que pagar R$150 por semestre.

